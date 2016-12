Viel los am Flughafen von Mallorca

Es ist einiges los auf den Flughäfen der Balearen. 3309 Flüge werden zwischen Weihnachten und Silvester auf den Inseln starten und landen. Zwischen vergangenem Samstag und dem 2. Januar verreisen rund 470.000 Menschen.

Vor allem am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca ist es voll. Hier werden in dem Zeitraum 2383 Flüge realisiert und 354.000 Passagiere abgefertigt, berichtet die Flughafen-Betreibergesellschaft "Aena".

Die meisten Flugbewegungen von und zu den Balearen standen .jedoch bereits am vergangenen Freitag an. Einen Tag vor Weihnachten wurden 446 Flüge angeboten und etwa 61.000 Menschen in die Luft befördert. Auch am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester, werden auf den Balearen-Flughäfen mehr als 400 Flugzeuge starten und landen. (somo)