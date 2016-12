Feuerwehr rettet Hund und Pferd – Ziege tot

Die Rettungskräfte haben im Norden von Mallorca alle Hände voll zu tun gehabt: Mehrere Tiere waren am Mittwoch in eine missliche Lage geraten und konnten sich nicht mehr selbst befreien. Wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, rückte die Feuerwehr in Pollença und Alcúdia aus, um einen Hund und ein Pferd zu retten. Für eine Ziege konnte sie nichts mehr tun.

Ein Golden Retriever war von einer Finca zwischen Pollença und Lluc ausgebüxt. Der Hund verfolgte eine Ziege. Die Jagd dauerte an, bis beide in den Bergen in eine Felsspalte stürzten. Der Hund fiel in die Tiefe und kam nicht mehr von allein heraus. Ein junger Mann, der die Finca betreut, hörte Gebell und alarmierte die Feuerwehr. In einer aufwendigen Aktion befreiten zwei Rettungskräfte das Tier aus der Spalte. Die Ziege verletzte sich bei ihrem Sturz tödlich.

In Alcúdia war ein Pferd in einen Graben gefallen, das Erdreich war aufgrund der Regenfälle aufgeweicht. Das Tier blieb im Wasser und Morast stecken. Auch dort mussten Feuerwehrmänner anrücken, um dem Pferd zu helfen. (cls)