Drei Kinder allein mit toter Mutter in Wohnung

Eine 40-jährige Frau ist am Dienstag tot in ihrer Wohnung in Palma de Mallorca gefunden worden. Ihre drei Kinder, im Alter zwischen fünf und elf Jahren, sollen nach Polizeiaussagen mindestens 24 Stunden lang hilflos und allein neben ihrer verstorbenen Mutter ausgeharrt haben. Das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora in ihrer Online-Ausgabe.

Eines der Kinder war nach draußen gegangen und hatte einem städtischen Gärtner erzählt, dass es und seine Geschwister seit Tagen nicht gegessen haben, weil ihre Mutter sich nicht mehr bewege und nicht mehr mit ihnen spreche. Der Mann alarmierte die Polizei, die Beamten fanden die Frau leblos in ihrem Bett vor. Bei der Familie handelt es sich um Einwanderer aus Afrika.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, nach ersten Berichten soll die Frau eines natürlichen Todes gestorben sein. An ihrem Körper wurden zunächst keine Spuren von Gewalteinwirkung gefunden, nun wird das Ergebnis der Autopsie abgewartet. Die Kinder kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus Son Espases, die Behörden fahnden nun nach Familienangehörigen, die sich derer annehmen können. (cls)

Aktualisiert um 16.44 Uhr.