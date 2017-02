Melendi singt im Juli auf Mallorca

Melendi hat Mallorca in seiner Agenda: Der spanische Popstar wird am Samstag, 15. Juli, in Santa Ponça auftreten. Das Konzert steigt ab 23 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände an der Autobahn.

Bei dem Musik-Event auf dem Recinto Ferial El Molino handelt es sich um das Abschluss-Konzert des Nachwuchsfestivals "Musicalvià" der Gemeinde Calvià. Ein Gewinner des Wettbewerbs, der für Solo-Musiker und Bands zwischen zwölf und 35 Jahren offen ist, wird an dem Abend das Vorprogramm von Melendi bestreiten.

Das Konzert des in Spanien seit mehr als zehn Jahren erfolgreichen Sängers findet im Rahmen der aktuellen Melendi-Tournee statt, die den Titel "Quitate las gafas" ("Setz die Brille ab") trägt.