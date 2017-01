Claudia Cardinale für Lebenswerk ausgezeichnet

„Ich bin eine absolut unabhängige Frau.“ Mit diesen Worten erklärte Filmstar Claudia Cardinale im Interview mit dem Mallorca Magazin, warum sie sich nie gebunden habe, weder an einen Mann noch an eine Produktionsfirma in Hollywood.

Bei der ersten Ausgabe des Festivals Films Infest wurde Cardinale am Samstagabend in der Stiftung Pilar i Joan Miró in Palma für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie wird auch am Monat, 30. Januar, im Kulturzentrum Sa Nostra zur Vorführung von „Signora Enrica“ anwesend sein. In dem Spielfilm des türkischen Regisseurs Ali Ilhan spielt sie die Hauptrolle.

In ihrer Laufbahn hat „die Cardinale“ bei mehr als 140 Filmen mitgespielt. „Fitzcarraldo“ von Werner Herzog bezeichnete sie gegenüber MM als „das schönste Abenteuer meines Lebens“ und gestand: „Ich bin ein bisschen verrückt. Ich habe in allen Filmen alle Spezialszenen ohne Double gedreht, denn ich mag die Gefahr.“

In dem Interview verrät Cardinale unter anderem, warum sie sich nie vor der Kamera ausgezogen hat und was sie von schönheitschirurgischen Eingriffen im Alter hält. Das Interview erscheint am Donnerstag, 2. Februar, in der Print-Ausgabe des MM. (mb)