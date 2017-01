Die Beach Boys surfen nach Palma

Das wird eines der Konzert-Highlights des kommenden Mallorca-Sommers: Die legendären Beach Boys machen im Rahmen ihrer Welttournee am 18. Juni Station in Palma.

Die 1961 in Kalifornien gegründete Gruppe hat vor allem in den 60er und 70er Jahren Pop-Klassiker geliefert. Evergreens wie "Surfin USA", "I get around", "Help me, Rhonda", "Barbara Ann", "Good Vibrations" und andere gehen auf das Konto der Amerikaner. Auch der späte Erfolg "Kokomo" aus dem Jahr 1988 dürfte bei vielen noch im Ohr sein.

In den kommenden Monaten spielen die Beach Boys viele Konzerte in aller Welt, auch einige Termine in Deutschland stehen im Tourplan. Und es handelt sich nicht um eine zusammengewürfelte Gruppe aus der vielleicht einer mal kurze Zeit zur eigentlichen Band gehört hat (wie das bei vielen dieser ganz alten Bands der Fall ist). Mit Brian Wilson, Mike Love und Alan Jardine sind immer noch (oder wieder) drei Gründungsmitglieder am Start.

Das Konzert wird am 18. Juni (ein Sonntag) auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret in Palma stattfinden. Geplant ist eine Party für 6500 Gäste – mit einer Atmosphäre wie im Kalifornien der 60er Jahre, wobei Palmen und Surfbretter natürlich nicht fehlen dürfen. Veranstalter Miki Jaume von Trui Espectacles spricht bereits von einem "historischen Konzert".

Der Kartenvorverkauf soll am 31. Januar beginnen, das günstigste Ticket kostet 35 Euro.