Zwei Riesen für die ganz Kleinen

"Met" und "Nena", so nennen sich die neuen Riesenfiguren, die eine Katze und einen Löwen darstellen. Das Rathaus von Palma hat pünktlich für die Feierlichkeiten von Sant Sebastià zwei neue Figuren präsentiert, die neben den traditionellen mallorquinischen "Gegants" besonders Kinder ansprechen sollen.

Zum ersten Mal werden die Figuren am Freitag, 13. Januar dem Publikum vorgeführt. Ab 18.30 Uhr startet die Riesenparade an der Plaça Cort. Im Anschluss werden die über zwei Meter großen "Met" und "Nena" eine Tanzeinlage auf der Plaça Major vorführen. Am 19. Januar wird das Katzen-Löwen-Paar ihren großen Moment bei dem Patronatsfest zu Sant Sebastià, der sogenannten Revetla haben.

Im Sommer sind die "Gegants" auf vielen Dorffesten Mallorcas zu bewundern. Fast jedes Dorf hat sein eigenes Riesenpaar, zumeist sind die Giganten aus Pappmaché und einer Metallstruktur gefertigt. (ac)