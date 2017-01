Erstmals Immobilie auf Mallorca per Schwarmfinanzierung gekauft

Mit Beiträgen von 50 Euro aufwärts sind 318 Geldgeber über die spezialisierte Internetplattform housers.es erstmals Eigentümer einer Wohnung auf Mallorca geworden. Das berichtete das Unternehmen am Dienstag per Mitteilung.

Die 104 Quadratmeter große Wohnung befindet sich in Palmas Stadtteil Son Cotoner. Die Investoren brachten 189.000 Euro auf, hinzu kam ein Kredit von 60.000 Euro. Die Gesamtkosten der Anschaffung der Wohnung inklusive aller Gebühren beliefen auf 249.000 Euro.

Die Wohnung, das war im Vorfeld vereinbart worden, wird nun vermietet und nach zirka zwei Jahren wieder verkauft werden. Den Geldgebern winkt den Angaben zufolge eine Rendite im Falle der Vermietung von schätzungsweise 4,18 Prozent sowie im Falle des Weiterverkaufs in Höhe von geschätzt 20,43 Prozent, hieß es.

Das junge Unternehmen Housers hatte sein Konzept erstmals im September vergangenen Jahres auf Mallorca vorgestellt. Zuvor hatte die Firma in Madrid, Valencia und Barcelona debütiert und Beteiligungen an Immobilienprojekten für viele Klein- und Mini-Investoren angeboten. Das Unternehmen setzt auf Wohnungs- und Büroimmobilien, will aber künftig auch Industriebauten finanzieren. Die Firma ist nach eigenen Angaben die erste in Spanien, die auf das Konzept der Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) setzt. (as)