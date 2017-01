Neuer Lidl am Friedhofskreisel in Palma geplant

Auf dem Baugrundstück Can Domengue beim Kreisverkehr am Friedhof von Palma de Mallorca wird in den kommenden Monaten neben Wohnungen auch ein Supermarkt fertiggestellt werden. Das berichtet die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Montag. Von den Bauwerken sind bereits zwei Gebäude mit insgesamt 76 Wohnungen nahezu verwirklicht. Auch die Halle für den geplanten Supermarkt ist von der Straße aus deutlich zu erkennen.

Das Grundstück Can Domengue war im Jahre 2013 von der mallorquinischen Bau- und Hotelgesellschaft Protur aus Cala Bona für sieben Millionen Euro erworben worden. Das Unternehmen will auf dem Gelände in den kommenden acht Jahren nach und nach 280 Wohnungen errichten. Von den ersten 40 Wohnungen sind 33 bereits verkauft, demnächst werden in einem zweiten Block 36 weitere Wohnungen errichtet. Der Immobilienpreis beginnt bei 200.000 Euro, hieß es weiter. Weiter seien dort ein Schnellrestaurant und ein Fitnesszentrum geplant

Das Can-Domengue-Grundstück im Umkreis von Friedhof, Radsporthalle Palma Arena, Psychiatrie und Sa-Riera-Park hatte vor dem Besitzerwechsel jahrelang für Schlagzeilen gesorgt. Die kriminelle Vergabe des Geländes durch den Inselrat von Mallorca an eine Baufirma für rund 30 Millionen Euro hatte seinerzeit einen der spektakulären Korruptionsskandale ausgelöst. Im Verlauf des Gerichtsverfahrens wurde die ehemalige Inselratspräsidentin Maria Antònia Munar zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. (as)