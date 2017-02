"Donald Trump ist ein intelligenter Mann"

Er hält scheinbar große Stücke auf Donald Trump und lobt den heutigen US-Präsidenten als äußerst intelligenten Mann, der außerdem ein großer Familienmensch sei. "Trump beauftragte mich Mitte der 80er Jahre mit der Wiederbelebung der Eislaufbahn 'Wollman Rink' im Central Park. In dieser Zeit habe ich ihn näher kennengelernt", so Booker in einem Interview mit der englischen MM-Schwesterzeitung "Daily Bulletin".

Fleißig und fokussiert habe er ihn erlebt, und das Präsidentenamt werde ihn sicherlich nicht ändern, eher umgekehrt: "Trump wird das Präsidentenamt umkrempeln". Michael Booker ist auf Mallorca nicht nur als ehemaliger britischer Meister im Eiskunstlauf bekannt, sondern vor allem als jahrelanger Vorsitzender der Vereinigung ESRA (English Speaking Residents Assosiacion), die britische Residenten auf Mallorca unterstützt.