Das Magazin „ARD Buffet” (montags bis freitags von 12.15 bis 13 Uhr im Ersten) präsentiert in diesen Wochen deutsche Mallorca-Residenten in kurzen Filmchen. Am Montag waren Günter Stalter, Organisator der Residententreffs, und seine Frau Gabriele dran. Man findet die Filme auch im Internet – hier klicken. Dort gibt es Kurzfilme zu jeder Person, die besucht wurde und nach der Ausstrahlung im TV dann den Originalbeitrag.

Außer den Stalters sind dabei: Installateur Bernhard Michels, Künstlerin Cris Pink, Yachttechniker Wigbert Baier, Pfarrerin Heike Stijohann, Konditorin Birgit Moll, Hairstylist Stefan Niedenzu, Tanzlehrerin Tina Ritter, Personal Trainer Frank-André Berkel, Apartment-Vermieter Marcus Beuck, Köchin Katrin Lustig, Schreiner André Lieb, Tierheilpraktikerin Annette Dragun, Winzer Stefan Winterling sowie die Wedding Planner Jutta Birfelder und Katja Buhlan.