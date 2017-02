Erstmals eine Frau als oberste Burgenbauerin

Die "Castellers", also Burgenbauer, betreiben auf Mallorca einen traditionellen Freizeitsport, der aus Katalonien stammt. Sie bilden dabei lebenden Menschenburgen, indem zahlreiche Teilnehmer geordnet auf- und übereinander klettern und so akrobatisch als turmartiges Gebilde in die Höhe wachsen.

Jetzt haben sich die "Castellers de Mallorca" mit Bet Palou erstmals eine Frau zur Chefin gewählt. Die 22-Jährige ist bei diesem Sport dabei, seitdem sie acht Jahre alt ist, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Montag online.

Bet Palou will den Freizeitsport und das Training dynamischer gestalten. Sie setzt auf eine neue Basis und will die Zahl der Mitglieder erhöhen. Die Castellers verstehen sich als Träger katalanischer Traditionen. (as)