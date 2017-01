Schauspieler Klaus Wildbolz gestorben

Klaus Wildbolz ist tot. Der Schweizer Schauspieler verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Wien. Wildbolz wurde 79 Jahre alt.

In den vergangenen Jahrzehnten konnte man Wildbolz in unzähligen Rollen auf dem Bildschirm sehen. Den Mallorca-Liebhabern ist er vor allem als Max Lindemann im Gedächtnis geblieben. Der Frauenliebling spielte den Hotelchef in der ZDF-Serie "Hotel Paradies", die so etwas wie "die Mutter aller Mallorca-TV-Serien" war. Lindemanns Frau Lisa wurde von Grit Boettcher verkörpert.

Viele Deutsche haben durch "Hotel Paradies", die Serie wurde 1990 erstmals gezeigt, erfahren oder bewusst registriert, dass es auch das schöne "andere Mallorca" gibt. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Prädikat "Putzfraueninsel" verbreitet.