Tödlicher Zusammenprall in Magaluf

Tödlicher Unfall in Magaluf im Südwesten von Mallorca: Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend in dem Ferienort ums Leben gekommen. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora berichtet, waren beide Fahrzeuge gegen 19.15 Uhr an einer Ampelkreuzung an der Avenida s'Olivera aufeinandergetroffen. Die Fahrerin des Pkw versuchte, einen Zusammenstoß zu vermeiden, konnte jedoch nicht ausreichend ausweichen, da ihr ein drittes Fahrzeug entgegenkam.

Die eintreffenden Rettungskräfte versuchten, das Leben des 62-jährigen Mannes zu retten. Letztlich verstarb er jedoch an den schweren Kopfverletzungen, die er sich bei dem Unfall zugezogen hatte. Er ist schon der zweite, der in diesem Jahr durch einen Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben kommt. Bereits am frühen Neujahrsmorgen war ein Autofahrer auf der Inca-Autobahn tödlich verunglückt. (somo)