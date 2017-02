Gastro-Event in der Palma Arena

Eine neue Messe für Restauration und Hotellerie läuft von Montag, 6. Februar, bis einschließlich Mittwoch, 8. Februar, in der Palma Arena. Ob es sich um eine Art Balearen-Ableger des spanienweiten Schlemmer-Events „Madrid Fusión” handelt oder doch nur um ein Forum für Zulieferer der Gastronomie, ist noch nicht ganz klar.

Fest steht jedenfalls, dass die Veranstaltung den etwas technisch klingenden Namen „Feria Horeca” hat. „Horeca” steht in der Marketing-Fachsprache für „Hotel, Restaurant, Catering” – ein Bereich, der auf Mallorca naturgemäß sehr wichtig ist und auch immer weiter an Bedeutung gewinnt.

Auf dem Programm stehen auch Vorträge und Showcooking-Events mit Persönlichkeiten wie María Salinas, Koldo Royo oder Santi Taura. Der Zugang ist möglich, wenn man von einem der Aussteller eingeladen wird oder per Internet eine Einladung anfordert. Laut Homepage richtet sich das Angebot in erster Linie an Professionelle

Ab 2018 sollen sich die Regionen Spaniens jeweils mit einem eigenen kulinarischen Stand präsentieren. (mic)