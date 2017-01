Cannelloni-Kochen mit Kreativ-Guru Ferran Adrià

"Wissen verschlingen, um Kreativität zu nähren", lautet die Philosophie hinter der Aussstellung von Kochlegende Ferran Adrià im naturwissenschaftlichen Museum CosmoCaixa in Barcelona. "Sapiens", so der Name der Ausstellung und gleichzeitig auch der Arbeitsmethode von Ferran Adrià, die auch seinem seit Längerem in Vorbereitung befindlichen "Bullipedia"-Projekt im Stil der Online-Enzyklopädie Wikipedia zugrunde liegt.

Den Besuchern der Ausstellung werden unter anderem Rezepte auf Basis von Brot und Tomaten präsentiert, und zwar in 13 verschiedenen Variationen von bekannten katalanischen Köchen, bis hin zum "Brot-Sorbet mit Tomate". "Ordnen, kontextualisieren, klassifizieren, imaginieren und kreieren", beschreibt Ferran Adrià seine Technik, die in den Räumen des Museums anschaulich dargestellt wird.

Mitmachen ist übrigens ausdrücklich erwünscht: Besucher haben die Möglichkeit, mit Cannelloni-Rezepten zu experimentieren. Jeden Monat wird eines davon ausgewählt und im hauseigenen Restaurant nachgekocht, um es den Besuchern zu servieren. Die Ausstellung des vom Sternekoch zum Kreativ-Guru mutierten Adrià läuft noch bis Ende Mai 2017. (mic)

(aus MM 51/2016)